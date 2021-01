Salut no preveu una «desescalada evident» a partir del 7 de febrer

Vacunes: «Han deixat d'arribar 40.000 dosis»

14-F: «El risc zero és impossible de garantir»

Ramentol ha pronosticat que el pic d'ocupació de llits de crítics, que ara està en 723, arribi entre principis i mitjans de la setmana que ve, però amb un valor «significativament superior» que el que es va registrar en la segona onada. Això, juntament amb la situació als llits d'hospitalització convencional, que ja va a la baixa, provoca un «grau d'afectació molt important» en activitat no covid.Amb aquesta situació, el secretari general de Salut creu que s'equivocarien si plantegessin mesures que impliquin una «desescalada evident» que instal·lés un context social que «el virus ja no és un problema».A més, Ramentol ha advertit de «l'amenaça» de la variant britànica del virus, que «cada dia s'estén una mica més». Salut preveu que hi hagi un «procés de substitució», ja que la soca britànica té un avantatge competitiu en tenir més velocitat de propagació. Ara mateix, Salut té constància que aquesta soca està circulant a Catalunya amb «certa» transmissió comunitària, però això no està alterant de moment els escenaris epidemiològics.En tot cas, ha afegit que la setmana que ve dissenyaran les mesures a aplicar, estudiant els escenaris i els pronòstics, i que es contraposaran amb les «necessitats dels sectors» afectats per les restriccions perquè puguin recuperar un «cert oxigen». «Si podem millorar l'equilibri que hi ha entre aquets dos elements, ho farem», ha reblat.Pel que fa al procés de vacunació, Ramentol ha explicat que aquest diumenge Catalunya ja haurà administrat totes les dosis disponibles, i que confia que dilluns n'arribin de noves de Pfizer i 8.000 de Moderna. El secretari general de Salut ha xifrat en 40.000 les dosis que s'havien compromès per a Catalunya i que no han arribat, la gran majoria corresponents a primeres dosis, i n'ha responsabilitat el Ministeri de Sanitat.«El grau d'incertesa en relació al volum de dosis que entraran a Catalunya els propers mesos és elevat», ha lamentat, tot insistint que estan «preparats» per administrar totes les vacunes que arribin.Salut està a l'espera d'anar rebent més dosis per començar la segona fase de vacunació, que inclourà els majors de 80 anys que viuen al seu domicili. En aquest fase, ha afegit, ja s'hi implicaran els equips d'assistència primària del sistema sanitari, amb un procés similar al de la campanya de la grip.Un dia després que el TSJC hagi confirmat el 14-F com a data electoral, Ramentol ha remarcat que l'actual no és «el millor context per dur a terme unes eleccions», tant per la situació del sistema sanitari i de transmissió comunitària, com «pel context d'excepcionalitat social que hi ha». Aquest clima és, per Ramentol, el que hi hagi la percepció de «poques ganes d'anar a votar» per «manca de seguretat», especialment entre la gent gran. En aquest sentit, ha destacat que els consta que la Creu Roja està atenent més trucades de les habituals de persones que demanen ser acompanyades en el moment d'anar a votar.Ramentol creu que el context «no és el més propici» per a uns comicis electorals, tot i que no hi hagi cap estudi que demostri una relació directa entre una celebració d'eleccions i l'evolució de la pandèmia. El secretari general de Salut, però, sosté que és «lògic» pensar que la «potencial mobilització» que hi hagi el 14-F serà «un risc» que caldrà assumir. Tot i les mesures que es posaran en marxa, ha reconegut que «el risc zero és impossible de garantir».