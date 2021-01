Justícia ratifica el tercer grau per a Carme Forcadell, que sortirà aquest dissabte de Wad-Ras

Sortida a les 13.00 amb presència de Junqueras

El mòdul de la presó de Wad-Ras on està Forcadell estava confinat per un brot de covid-19, però l'expresident del Parlament podrà sortir aquest mateix dissabte perquè s'ha aixecat el confinament després que les proves PCR que s'han fet al mòdul hagin donat negatiu. Forcadell no ha estat positiva en cap moment.Amb el tercer grau, Forcadell podrà sortir de la presó cada dia per a activitats laborals o de voluntariat, però hi haurà d'anar a dormir de dilluns a dijous, amb un temps mínim de pernoctació de 8 hores. Podrà dormir a casa seva de divendres a diumenge ja que els caps de setmana són equivalents a un permís en aquest règim. També disposarà de 48 dies l'any de permís, amb un màxim de set dies consecutius. A més, tot i estar subjecta a una pena de privació de llibertat, conserva el dret de manifestació i participació política.Segons ha informat el Departament de Justícia en un comunicat, la resolució té en compte que, des de l'anterior proposta de tercer grau, Forcadell ha complert mig any més de condemna i que, d'aquesta manera, ja ha superat la quarta part de la pena i fa aproximadament tres anys que és a la presó.El Servei de Classificació considera que ha disposat de temps d'observació suficient per a la confirmació del tercer grau i subratlla que Forcadell ja havia tingut accés al règim establert per l'article 100.2 del reglament penitenciari i a un altre tercer grau «sense incidents, amb ple compromís amb la tasca encomanada i amb una valoració positiva tant per al procés de reinserció comunitari com per al manteniment del vincle familiar».A més, el Servei de Classificació remarca que el tercer grau està previst en el reglament penitenciari i que «en cap cas suposa cap buidatge de cap sentència». De fet, en el mateix comunicat, remarquen que la llei penitenciària «impedeix que els serveis penitenciaris mantinguin cap intern en un grau inferior quan, per l'evolució del seu tractament, sigui mereixedor d'una progressió». La mateixa resolució també cita articles de la mateixa llei i de la Constitució per alertar «del perill que els tractaments restrictius atemptin contra la finalitat rehabilitadora i de reinserció social de les condemnes penals».La resolució que concedeix el tercer grau també destaca la participació de Forcadell en «activitats de raonament, judici crític i resolució de conflictes», així com «la màxima col·laboració» amb la resta d'interns i amb els professionals de la presó, i «l'absència d'incompliments judicials i d'expedients disciplinaris». També s'ha tingut en compte que Forcadell té una xarxa social i familiar «favorable per a la rehabilitació» amb un pronòstic de «baix risc de reincidència».Un cop presa aquesta decisió, el Servei de Classificació ha de traslladar la resolució de tercer grau a la fiscalia, que la pot recórrer davant del jutjat de vigilància penitenciària corresponent. La decisió d'aquest jutjat també es pot recórrer, en última instància, davant del Suprem, ja que és en aquest cas el tribunal sentenciador.Segons ha informat ERC, Forcadell sortirà de Wad-Ras a la una del migdia i està previst que sigui rebuda pel president d'ERC, Oriol Junqueras, que aquest mateix divendres ja va sortir de la presó de Lledoners un cop obtingut el tercer grau. També hi seran el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, el portaveu parlamentari, Sergi Sabrià, el president d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, i els alcaldes de Lleida, Miquel Pueyo, Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, i Figueres, Agnès Lladó.