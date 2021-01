Alejandro Fernández assegura que la «serenor» de Junqueras evidencia l'acord amb el PSC

El candidat popular també ha centrat bona part del seu discurs en carregar contra l'independentisme, que ha definit com un «monstre gegantí insaciable» dedicat a la destrucció de l'economia. Fernández avisa als independentismes que els mals de Catalunya no són sempre d'un enemic extern i demana que reconeguin els seus errors.«De veritat que tot es culpa de Madrid i que Catalunya ha renunciat a l'orgull propi i al lideratge i ja només aspira a fer la traveta a Madrid amb l'ajuda dels trilers de Sánchez?», es pregunta el candidat popular. Fernández assegura que l'única manera de recuperar aquest orgull és «expulsar» el nacionalisme del Govern.En aquest sentit, el candidat popular ha fer un repàs de la seva visió de la història recent de Catalunya. Afirma que, tot i que la Generalitat té més competències, capacitat de recaptació i treballadors públics que l'any 1990, Catalunya està «pitjor» perquè el Govern no té el focus posat en les persones, sinó en un projecte nacional «fanatitzat».Fernández afirma que els independentistes «com més tenen, més volen» i «mai paren» perquè tenen «la vocació de copar-ho tot i que siguem «individus-ramat» al servei de la Generalitat i mai individus lliures». Mentre continuï aquest procés de construcció nacional, diu el líder popular, «no anirà bé».Els populars es presenten com a alternativa per liderar un canvi i proposen «copiar» solucions contra la pandèmia que han funcionat en altres territoris, com Alemanya o la Comunitat de Madrid. En aquest sentit, el «pla de reactivació» del PPC passa per suprimir impostos i aconseguir un millor equilibri entre salut i economia que permeti reobrir sectors econòmics.