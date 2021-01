Les temperatures tornen demà a la normalitat després de batre rècords de calor

S'espera una caiguda d'entre 3 i 8 graus, després que l'Observatori de l'Ebre registrés ahir 28,1 °C a Roquetes

Actualitzada 29/01/2021 a les 17:06

Les temperatures, que ahir van batre rècords de calor en un mes de gener, tornaran demà a la tarda als seus valors habituals d'hivern, amb la caiguda d'entre 3 i 8 graus, segons els pronòstics meteorològics.Al rècord aconseguit ahir a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, que va registrar 28,1 °C, la màxima més alta en un mes de gener, i fins i tot de febrer, des de 1904, superant en dos graus la mesura el 19 de gener de 2007, s'han sumat altres estacions meteorològiques que han registrat màximes que fins ara no havien mesurat en un mes de gener.Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, l'observatori d'Ulldecona va registrar ahir 26,7 °C, la màxima registrada en un mes de gener des que es va posar en funcionament el 1990, superant els 24,5 °C del 23 de gener de 2004.També han batut rècords les estacions d'Aldover, amb 26,3 °C, la màxima des de 1994 en un mes de gener; L'Aldea 25,7 °C, la màxima al gener des de 1991; i Vinyols i els Arcs, amb 24,5 °C, la màxima des de 1989.En més d'una desena de les 148 estacions meteorològiques de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya es van batre ahir rècords de calor.El pronòstic meteorològic és que demà s'acaba aquesta onada de calor, molt poc habitual en ple hivern, i el cap de setmana estarà marcat per un descens de la temperatura i l'entrada de vent del nord i de l'oest.Demà s'esperen precipitacions, que podran afectar qualsevol punt de Catalunya de manera dispersa, sobretot a l'oest, i el diumenge predominantment al Pirineu.Avui les temperatures ja han minvat una mica i a Ulldecona, per exemple, s'ha registrat una màxima de 23,7 °C, a L'Aldea 23,6 °C, a Aldover 23,4 °C i a Amposta 23,1 °C, màximes també inusualment altes per a aquesta època.