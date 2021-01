Les infermeres catalanes començaran a prescriure en format de recepta electrònica

Sol·licitud

Salut remarca que la «fita» és un reconeixement a la professió i permetrà «normalitzar» una situació que forma part de les activitats infermeres. A més, assenyalen, millorarà l'atenció de la ciutadania amb una desburocratització del sistema i eliminarà la duplicitat de visites.Precisament, el desplegament s'ha iniciat per l'atenció primària, donat que les infermeres que treballen en aquest àmbit són les que més prescripcions autònomes fan i utilitzen des de fa temps els mòduls de prescripció de l'estació clínica de treball.La sol·licitud s'ha de fer de manera individual al Canal empresa o bé al portal de Tràmits de la Generalitat. En aquests moments, de les aproximadament 52.000 infermeres en actiu que hi ha a Catalunya, n'estan acreditades 25.709. Un cop acabat el procés d'acreditació, els col·legis professionals d'infermeria emeten el certificat digital.Fins ara, 39 proveïdors han signat contracte amb els col·legis. Com s'ha comunicat des de la Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut) a les diverses entitats proveïdores, són els proveïdors els que s'han de posar en contacte amb els col·legis per tal de poder formalitzar el contracte.A banda de l'acreditació, i per culminar el procés, s'ha hagut d'escollir i contractar l'entitat certificadora i adaptar els certificats digitals al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE).Actualment, s'estan creant punts de verificació als centres del SISCAT on les infermeres presten els seus serveis. Aquests punts de verificació han de facilitar les gestions de l'emissió de targetes, que faran possible la signatura electrònica.