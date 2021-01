El TSJC ja havia anul·lat cautelarment el decret del Govern del 15 de gener que ajornava els comicis fins el 30 de maig. La fiscalia s'havia mostrat favorable a l'anul·lació de l'ajornament i a mantenir el 14-F com a data electoral. Tant els particulars i partits minoritaris recorrents, com el ministeri públic i la fiscalia consideren que la pandèmia actual no pot ser excusa per desconvocar les eleccions, ja que la situació ja era previsible el 21 de desembre, quan es van convocar els comicis. De fet, consideren que ni la llei electoral ni l'Estatut ho permeten, i consideren que el Govern ha d'aplicar les mesures higièniques pertinents per garantir la seguretat del vot.

El tribunal farà expressa menció a la bona fe processal de les parts donat que, la seva agilitat en la presentació d'escrits, ha permès arribar a una resolució en la major brevetat de temps. La sentència, que es notificarà el proper dilluns, es pot recórrer davant la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem. Aquest recurs, en cas d'interposar-se, no suspendria l'execució de la decisió del TSJC. És a dir, no afectaria al manteniment de la convocatòria electoral per al 14 de febrer.