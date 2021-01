El 'no' a la independència es manté per davant amb el 47'7% però es retallen les distàncies respecte al 44,5% que vol que Catalunya esdevingui un estat independent, segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada avui divendres. En l'anterior sondeig la diferència era de 4,8 punts i ara s'ha reduït en 3,2. D'altra banda, el 33,5% dels enquestats creu que Catalunya hauria de ser un estat independent, el 26,5% aposta per un estat dins d'una Espanya federal, un 26% vol seguir sent una comunitat autònoma i el 6,7% manifesta que Catalunya ha de ser una regió d'Espanya.