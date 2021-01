El Govern reforça les residències públiques amb gairebé 200 professionals

Actualitzada 29/01/2021 a les 11:21

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reforçarà amb 192 professionals les 17 residències públiques gestionades de forma directa per la Generalitat. Segons un comunicat difós aquest divendres, l'objectiu d'aquest programa, dotat amb 7,1 milions d'euros, és garantir els drets de la gent gran i les persones amb discapacitat ateses en aquests serveis, en especial la seva salut, en el context de pandèmia de covid-19. El nou personal treballarà en la implementació de protocols d'actuació en els centres per prevenir i lluitar contra la propagació de la malaltia entre els residents i els professionals, la instauració d'espais per al confinament i la configuració de les residències per tal que puguin rebre usuaris d'altres serveis.