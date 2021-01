El Govern farà 60.000 tests d'antígens als membres de les meses abans del 14-F

Se'ls facilitaran mascaretes FFP2 i s'hauran de posar EPI complet de 19 a 20 hores

Actualitzada 28/01/2021 a les 14:45

El Govern oferirà als titulars i els primers suplents de les meses electorals que es puguin fer un test d'antígens els dies previs al 14-F. Aquest test serà voluntari i es farà, preferentment, entre el 9 i el 12 de febrer als CAP. La previsió és fer 60.000 proves. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha explicat aquesta decisió després de la reunió amb la mesa de partits, on també s'ha comunicat que finalment es facilitaran mascaretes FFP2 i no quirúrgiques. Entre les 19.00 i les 20.00 hores, quan es preveu que votin els contagiats i en quarantena, s'hauran de posar EPI complet. D'altra banda, ha descartat vacunar els membres de les meses ja que el calendari no permet garantir la immunitat i hi ha escassetat de vaccins.