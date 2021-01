La Vall d'Hebron estudia els beneficis de la rehabilitació amb cavalls en infants després d'un tractament per càncer

Primers contactes amb la pista

El projecte se centra en els nens i nenes que han superat un càncer, i que poden tenir seqüeles amb el pas del temps, ja sigui en forma de trastorn de mobilitat o neurocognitiu. També tot el procediment i tractaments que han d'afrontar per combatre la malaltia pot afectar-los de diferents maneres, tant física com psicològicament.El nou estudi ha de permetre analitzar de quina manera es poden reduir aquests efectes en els menuts gràcies al contacte directe amb els cavalls. Impulsat per la Fundació Real Club de Polo de Barcelona, la duu a terme l'Hospital Universitari Vall d'Hebron conjuntament amb les Escoles Universitàries Gimbernat i el col·laboració amb la Fundació Federica Cerdá i l'Associació Espanyola Contra el Càncer.«L'estudi està en una fase molt preliminar, però ja veiem una millora a nivell afectiu, sobretot psicològic», assenyala la doctora Anna Llort, adjunta del Servei d'Oncologia Pediàtrica de Vall d'Hebron. Es tracta de pacients que han estat molts mesos tancats, més enllà del confinament derivat de la pandèmia, en hospitals i sotmesos a operacions i tractaments.Un dels aspectes amb què s'han trobat és que els menuts es reenganxen a l'activitat escolar, però els seus companys han seguit la seva activitat amb una rutina que ells no han tingut, i això sovint els xoca emocionalment. «Treballar amb els cavalls els permet millorar en l'obertura de si mateixos, els dona seguretat i milloren en la mobilitat i l'equilibri, i això ens fa pensar que hi ha aspectes on no hi accedim i que animals com els cavalls sí, i que fan que aquesta teràpia sigui prometedora», afegeix Llort.L'assaig ja ha inclòs fins ara un total de quinze infants d'entre 4 i 18 anys, entre sis mesos i un any després de rebre l'alta de la teràpia oncològica. El procés consisteix en 24 sessions individuals, una per setmana, on amb l'ajuda d'un rehabilitador especialitzat en hipoteràpia es fan activitats per estimular la memòria, l'habilitat i la motricitat.D'aquesta manera, es passeja pel bosc mentre es fan exercicis mentals com ara esbrinar paraules o trobar-ne que comencin amb una determinada lletra, però també es practica a la pista de l'hípica, on es fan un seguit d'activitats per potenciar la mobilitat.L'Ona Martínez té 15 anys, i quan en tenia 13 li van diagnosticar un tumor cerebral. «Hem fet quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia, un any i mig de patiment, dolor i por», reconeix la seva mare, la Gemma Castillón.Aquest mateix estiu van començar a buscar una manera de fer teràpia amb cavalls, i la casualitat va fer que la Vall d'Hebron els proposés entrar al projecte. Cada dijous es desplacen des de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) fins a Sant Cugat.«Ella moltes ganes de parlar amb metges no tenia, i psicològica i emocionalment quedes traumatitzat, i venint aquí sembla que es treballa tot de manera molt natural», explica. L'Ona, per la seva banda, gaudeix de l'estona que passa amb els cavalls.«Fins ara fèiem volts pel bosc, aquí a prop, i avui hem començat a treballar a la pista», diu il·lusionada. Allà fan exercicis, que van des de saber-se moure des de damunt del cavall fins a poder agafar peces i col·locar-les al seu lloc, potenciant la motricitat.