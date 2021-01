Els partits es comprometen a prioritzar els actes telemàtics i a no trencar el confinament municipal

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha explicat que tots els partits s'han compromès a prioritzar els actes telemàtics i a organitzar esdeveniments que no trenquin el confinament municipal, tenint en compte les restriccions actuals. En roda de premsa després d'una reunió telemàtica de la taula de partits, Solé ha deixat en mans dels partits la decisió sobre com adequar la campanya. En aquest sentit, ha recordat que el protocol aprovat pel Procicat ja preveu que s'hagin de registrar els assistents a un acte. Segons Solé, no es donarà la situació en què una persona surti del seu municipi per anar a un míting perquè els partits s'han conjurat a organitzar una campanya perquè això no passi.