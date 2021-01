Els ajuts als empleats en ERTO es distribuiran en tres trams segons el temps d'afectació

El Homrani ha afirmat que, a banda del temps d'afectació, els ingressos dels treballadors que accedeixin a l'ajuda haurà de ser inferior al salari mínim de referència català, de 1.239 euros. «Acabarem de decidir en el moment en què tinguem tancat el registre», ha precisat el conseller de Treball. Segons les dades del Departament de Treball, a principis de gener hi havia 172.735 treballadors afectats.La conselleria espera tancar les condicions d'accés a la subvenció, que en principi ha de ser de 600 euros, «a principis de la setmana que ve». A més, El Homrani preveu que «en les properes dues o tres setmanes s'iniciï el registre», que seguirà el model de cens obert de les últimes ajudes d'autònoms.Pel que fa a les ajudes a les pimes de 2.000 per treballadors en ERTO, El Homrani ha defensat que han d'anar condicionades al manteniment de l'ocupació, que el Govern ha fixat en un any d'inici, tot i el rebuig de les patronals. «La voluntat del Govern és clara», ha advertit abans d'afegir que aquesta condició «és el que dona sentit a l'ajuda econòmica».