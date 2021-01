El vot exterior cau un 60% respecte a les últimes eleccions: 15.509 sol·licituds acceptades

Segons el Govern, amb la introducció del vot pregat la participació a l'exterior ha passat del 30% a menys d'un 6% de mitjana. En les darreres eleccions al Parlament, el 2017, sobre un cens CERA de 226.394 persones, el total de vots comptabilitzats va ser de 27.231, és a dir, un 12,03% de participació.Per demarcacions, aquest any a Barcelona s'han acceptat 11.682 sol·licituds; a Girona, 1.499; a Lleida, 956; i a Tarragona, 1.372. Aquestes sol·licituds pertanyen a persones que resideixen de manera permanent a l'estranger i consten en el Cens de residents absents a l'estranger (CERA), un col·lectiu que ha de fer aquesta sol·licitud prèvia de vot per poder votar als comicis a causa del sistema de vot pregat. Pel que fa a les persones que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA), s'han acceptat 355 sol·licituds de vot per al 14-F, mentre que al 2017 eren 2.663.El departament liderat pel conseller Bernat Solé defensa que ha pres mesures per intentar facilitar el vot exterior en aquestes eleccions. I posa d'exemple que Solé va demanar ampliar el termini de sol·licitud de vot per als ciutadans a l'estranger, una petició acceptada per la Junta Electoral Central (JEC). En canvi, apunten que la JEC no ha acceptat la proposta d'avançar l'enviament de la documentació electoral als catalans i catalanes a l'exterior abans de la proclamació de les candidatures electorals per al 14-F.