Catalunya alenteix el procés de vacunació per falta de dosis al mes de començar

Les vacunes disponibles es gastaran dilluns que ve

Actualitzada 28/01/2021 a les 11:53

Catalunya ha alentit el seu procés de vacunació contra la covid-19 per l'escassetat de dosis, i a penes un total de 23.185 catalans, un 0,3% de la població, estan immunitzats contra el coronavirus en haver rebut la segona dosi, un mes després d'haver-se iniciat la inoculació.Altres 184.075 catalans, un 2,39% del cens, s'han injectat la primera dosi i hauran de rebre la segona en els pròxims dies i setmanes.Segons les dades de Salut, aquest dimecres es van administrar 1.642 noves primeres dosis, mentre que es van posar 4.914 segones dosis.Aquestes xifres suposen un important alentiment de la vacunació a Catalunya, que està a punt d'acabar les seves dosis de reserva després de diminuir l'arribada de les dosis de vacuna esperades.Catalunya acabarà de gastar totes les seves vacunes disponibles, incloses unes 20.000 dosis de reserva, dilluns que ve, 1 de febrer, i haurà de retardar l'administració d'unes 10.000 segones dosis per la reducció de vacunes de Pfizer i perquè no han arribat les previstes de la de Moderna, unes 8.500, segons va anunciar aquest dimecres el secretari general de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon.Catalunya ha rebut fins ara 280.250 dosi de Pfizer i 5.800 de Moderna, de les quals 207.260 ja han estat administrades i les restants es posaran fins al dilluns.A causa d'aquesta situació de distribució de les vacunes per part de les farmacèutiques, els responsables de Salut no es plantegen avançar la vacunació de les persones de més de 80 anys a Catalunya, que són unes 400.000, la qual cosa suposa que es necessitarien unes 800.000 dosis de vacunes per a elles.Les autoritats sanitàries catalanes han decidit que la remesa rebuda aquesta setmana es dedicarà a posar les segones dosis, la qual cosa ha fet variar el pla inicial de continuar vacunant a un ritme d'inocular una mitjana de 8.000 dosis diàries, davant la disminució de les partides arribades de Pfizer i en previsió que pugui haver-hi problemes per a rebre altres vacunes, com les de Moderna o Astrazéneca quan s'aprovi.La població vacunada fins ara pertany als col·lectius de professionals sanitaris, residents i treballadors de geriàtrics, de presons i de justícia juvenil.El Govern català tenia previst administrar fins a finals de març un total de 738.000 dosi, i amb elles vacunar a tots els residents i treballadors de geriàtrics i al personal sanitari que treballa tant en la sanitat pública com en la privada.