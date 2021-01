Les sol·licituds de vot per correu per al 14-F arriben a les 84.000 i ja superen les del 2017

Actualitzada 27/01/2021 a les 15:41

A falta de 10 dies per tancar el termini per demanar el vot per correu el proper 5 de febrer, les sol·licituds presentades per residents a l'estat espanyol fins ara arriben a les 84.001. Per tant, ja se superen el total de 78.876 que es van acceptar a les últimes eleccions del Parlament del 2017. Com a dada destacada, els darrers dos dies, entre el 25 i el 26 de gener, s'han registrat 27.000 sol·licituds de vot per correu. De les 84.000 persones que ho han demanat per al 14-F, 32.755 ho han fet de manera telemàtica, una xifra que representa gairebé el 40% del total.