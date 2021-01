La reunió de la taula de partits que s'ha de celebrar aquest dijous serà finalment de forma telemàtica i no presencial al Parlament de Catalunya, segons ha informat el gabinet de premsa del Departament d'Exteriors. Junts per Catalunya havia sol·licitat que es fes d'aquesta manera per no vulnerar el confinament municipal. La trobada està convocada per a les onze del matí i es preveu que duri unes dues hores. Posteriorment, el conseller d'Exteriors, Bernat Solé, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, atendran els mitjans de comunicació en roda de premsa des de la cambra catalana. La trobada és l'última abans que comenci la campanya electoral del 14-F. ​​​​​​​