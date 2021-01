La FCAC preveu que la producció d'oliva caurà a la meitat a les zones afectades pel temporal Filomena

El responsable d'oli d'oliva de la FCAC, Antoni Galceran, ha explicat que el percentatge d'arbres afectats amb branques trencades a conseqüència del pes de la neu varia segons el tipus de plantació, però podria estar entre un 20% i 80% i afecta, sobretot, a les plantacions més joves. Així, Galceran ha reclamat «mesures de caràcter immediat per pal·liar els danys del temporal a les cooperatives i els seus socis de cara a la propera campanya, que començarà a l'octubre i serà molt complicada, amb reduccions importants en la collita».En aquest sentit, la FCAC ha anunciat la creació d'un grup específic amb les 38 cooperatives productores d'oli afectades pel temporal amb per coordinar les actuacions i dinamitzar l'aplicació de les mesures que s'aprovin. També ha sol·licitat al Govern la convocatòria urgent de la Taula Sectorial Agrària de l'Oli d'Oliva. L'entitat recorda que les cooperatives representen el 70% de l'oli d'oliva català.La FCAC també mostra preocupació, després dels primers peritatges, per la resposta que pugui donar l'assegurança per garantir la viabilitat de les explotacions afectades davant d'«una catàstrofe d'aquesta magnitud».