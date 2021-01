L'app Radar Covid detecta gairebé el doble de contactes estrets que el rastreig manual

L'objectiu de l'estudi era verificar l'efectivitat tècnica i epidemiològica del rastreig digital de contactes a través de l'aplicació Radar Covid a instàncies de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del govern espanyol.En l'experiment les més de 3.000 descàrregues suposaven que un 33% de la població disposava de l'aplicació. El catedràtic del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili Àlex Arenas, part de l'equip de la recerca, afirma que perquè l'aplicació comenci a ser eficient com a mínim cal que un 20% la tingui instal·lada.L'equip investigador va simular una sèrie d'infeccions per covid a la capital de l'illa, San Sebastián de La Gomera, per tal de comprovar el nivell i la precisió d'aquesta tecnologia en la detecció de contactes estrets a l'hora de contenir diversos brots de coronavirus, que en aquest experiment simulat afectaven el 10% de la població que tenia descarregada l'aplicació.«Hem comprovat que l'aplicació permet afinar molt la distància dels contactes i sabem que, per exemple, quan hi ha parets entre mig de dues persones la intensitat de la tecnologia bluetooth baixa», aclareix Arenas.Tot i això, els investigadors adverteixen que l'èxit de l'aplicació depèn dels propis governs, que són qui han de posar en marxa campanyes de comunicacions «efectives» per animar les persones a descarregar-se i utilitzar aquesta aplicació que, a Catalunya, encara no està en funcionament.