Forcadell podrà demanar permisos a partir de demà i Junqueras des del dissabte

Actualitzada 27/01/2021 a les 14:05

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell podrà demanar permisos, de fins a set dies consecutius i fins a un màxim de 36 dies a l'any, a partir de demà, en complir una quarta part de la seva condemna, igual que ocorrerà des de dissabte que ve amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras.En estar classificats en segon grau -encara que pendents que la secretaria de Mesures Penals de la Generalitat decideixi si accepta la proposta de les presons on compleixen condemna per tornar a classificar als presos del procés en tercer grau-, Forcadell i Junqueras podran demanar fins a un màxim de 36 permisos a l'any.D'aquesta manera, Forcadell i Junqueras podran gaudir de permisos des de gairebé l'inici de la campanya per a les eleccions catalanes del pròxim 14 de febrer, que arrenca la mitjanit de demà.Dels nou líders del procés a la presó únicament quedaran per complir una quarta part de la seva condemna, després de Forcadell i Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa, en el seu cas el pròxim 11 de febrer, a tres dies de les eleccions autonòmiques.La direcció d'ERC ja va anunciar ahir que espera que el seu líder, Oriol Junqueras, i la resta de dirigents del partit a la presó puguin participar en la campanya del 14F, ja que en complir una quarta part de les seves condemnes tindran permisos penitenciaris, encara que ignora encara en quants actes i en quins podran ser presents.Els primers presos del procés a complir una quarta part de la condemna van ser l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el 14 de gener de 2020, als que van seguir el exconseller Josep Rull -el 2 de febrer de 2020-, i el exconseller Joaquim Forn -el 16 de juny de 2020-.En estar classificats en segon grau penitenciari, els presos del procés que han complert una carta parteix de la condemna poden demanar 36 dies de permís a l'any, amb un màxim de set dies seguits, que la Junta de Tractament de les presons avaluen en funció de la seva evolució, seguint com a criteris bàsics si han tingut una bona conducta i la previsió de retorn al centre.En els casos de permisos de fins a dos dies, en els presos de segon grau, una vegada sol·licitats per l'intern, els proposa la Junta de Tractament i els resol el Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, mentre que per als d'entre tres i set dies els proposa la Junta de Tractament i els resol el jutjat de vigilància penitenciària.El nombre de dies consecutius per als permisos, que es gaudeixen sense acompanyament de professionals penitenciaris, pot créixer progressivament si l'evolució de l'intern és positiva.No obstant això, aquesta situació podria canviar si la secretaria de Mesures Penals accepta la proposta que van plantejar el passat 14 de gener les juntes de tractament de les presons catalanes perquè els nou presos del procés tornin a estar classificats en el tercer grau, pel qual únicament anirien a presó a dormir de dilluns a dijous.Una vegada les presons de Lledoners, Wad Ras i Puig dels Basses van proposar el passat 14 de gener el tercer grau per als nou líders independentistes -a penes un mes després que el Tribunal Suprem el revoqués-, la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la conselleria de Justícia de la Generalitat disposa d'un termini màxim de dos mesos -fins al 14 de març- per decidir si ho concedeix.En cas que la Generalitat acordés concedir de nou el tercer grau als presos del procés, la Fiscalia tindria oportunitat de recórrer, primer davant els jutjats de vigilància penitenciària i, en última instància, davant el Tribunal Suprem, així com demanar la seva suspensió mentre no hi hagi una decisió judicial ferma.Si els presos estiguessin en tercer grau, quan hagin complert una quarta part de la condemna podrien disposar de 48 dies permisos a l'any, també amb un màxim de set dies consecutius, encara que si escau la decisió final recauria en el servei de Mig Obert de la Secretaria de Mesures Penals i no en el jutjat de vigilància penitenciària.