Els hospitals catalans intercanviaran pacients entre ells per igualar la pressió hospitalària

Salut separa Catalunya en cinc grans clústers, entre els quals hi haurà moviment de pacients

Actualitzada 27/01/2021 a les 17:29

Una inversió de 2.106 milions d'euros

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decidit que hi haurà un intercanvi de pacients entre els diferents centres hospitalaris per, d'aquesta manera, poder baixar la pressió hospitalària, la qual s'està incrementant cada dia per culpa del coronavirus. Per poder determinar quins pacients canvien d'hospital, Salut ha dividit Catalunya en cinc grans clústers. Pel que fa a Tarragona, s'ha establert el clúster Sud-Tarragona (el coordinarà l'Hospital de Bellvitge), que aplega el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre o, el que és el mateix, 1.820.078 persones, 2.907 llits convencionals i 190 llits de crítics. També s'han establert el clúster Nord-Lleida, el Barcelona Dreta Litoral-Anoia, el Nord-Girona i el C-17.Cada clúster està composat de diversos centres hospitalaris i la idea és que els pacients es distribueixin segons les necessitats de cada hospital i segons les seves capacitats tecnològiques. Aquets clústers ja fa un mes que estan funcionant i les decisions es prendran en reunions periòdiques, amb quatre punts principals. «Quins són els integrants de les reunions, amb quina periodicitat es fa, de què s'hi parla i quines decisions s'hi prenen», ha detallat Sara Manjón, directora de l'Àrea d'organitzacions i professionals. « La idea és mantenir una xarxa que permeti una distribució de pacients», continua.Per posar un exemple d'aquesta nova mesura, Xènia Acebes, directora de l'Àrea assistencial, ha exposat que «per exemple, en cas que una persona que viu al Pallars i s'ha de fer una intervenció que no pot esperar els integrants del clúster es reuniran per decidir si pot operar-se en un altre centre».Xènia Acebes ha aprofitat la presentació dels clústers per parlar de les xifres que ha suposat la pandèmia a Catalunya. Segons les seves paraules, «la inversió realitzada per la pandèmia és de 2.106 milions d'euros», dels quals, entre d'altres, «500 milions s'han dedicat a personal i més de 300 milions en EPI (equips de protecció individual)».Per la seva banda, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha mostrat la seva preocupació per les dades relacionades amb la covid al territori català. «No estem en els 1.000 contagis diaris que buscàvem, sinó en els 3.500. Hem de veure si es consoliden, si les xifres tenen tendència a la baixa o si les noves soques acaben comportant una nova pujada de casos», ha qüestionat, tot alertant que «abans de començar la pandèmia teníem 575 llits per a crítics de totes les malalties, i ara n'estem ocupant 700 per a una única malaltia, amb què la situació és molt preocupant». «A més, aquest número continuarà creixent fins a arribar a una forquilla d'uns 800 crítics de covid o, fins i tot, per sobre», ha alertat.