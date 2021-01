Els cinemes catalans perden 15 milions d'espectadors en el darrer any amb una caiguda del 85%

L'any 2019 les sales catalans van rebre 18,9 milions d'espectadors i el 2020, 4,9, segons dades del Gremi. La caiguda va ser del 73,6%. Si es comparen els darrers dotze mesos incloent tot el mes de gener del 2021, la caiguda arriba al 85%.Aquestes xifres coincideixen en els tancaments temporals de les sales de cinema. El Grup Balañá ha anunciat aquest dimecres que tancarà temporalment els Cinemes Aribau i els Gran Sarrià a partir de l'1 de febrer. El grup mantindrà oberts la resta de cines de dimecres a diumenge, els Arenas, Balmes, Bosque i Glòries, tots ells a Barcelona. En un comunicat, la cadena explica que els motius, que «no ha fet possible mantenir totes les sales obertes» com havien previst, són la prolongació de les restriccions degut a la pandèmia de la covid-19, la situació actual del sector i la retirada d'estrenes de pel·lícules previstes per les properes setmanes. Balañá s'ha sumat així a diverses cadenes que han anunciat tancaments temporals com Yelmo, Ocine i Cinesa.