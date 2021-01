Sobre el fet de poder saltar-se el confinament per anar a un míting, el secretari de Salut Pública apunta que «s'han de respectar els drets fonamentals»

Actualitzada 27/01/2021 a les 13:22

La soca britànica

Els mítings electorals

Un total de 10.000 persones que van rebre la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus no rebran la segona en el període establert inicialment. Així ho ha detallat aquest dimecres al migdia el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, qui ha detallat que «entre la primera i la segona vacunació han de passar entre 21 i 42 dies, però les 10.000 persones que van rebre la primera dosi no podran tenir la segona tres setmanes després». La idea és que sí que es puguin vacunar en el període màxim, «esperem que als 28 dies de la primera vacuna», segons Argimon, encara que no es pot assegurar al cent per cent, ja que «hi està havent problemes amb l'arribada de vacunes».Tal com va detallar el mateix Argimon, «hi ha hagut una retallada en el nombre de dosis i de vials». Pel que fa a les dosis, tal com ha apuntat, «perquè hi ha hagut una gran retallada de Pfizer». «Tots hem de ser molt conscients del que està succeint, perquè les vacunes de Moderna no han arribat. Diumenge al vespre arribaran a Madrid i, a Catalunya, dilluns, quan hauria d'haver estat aquí aquest dijous, pel que estem parlant d'un nou retard», adverteix Argimon, qui ha resumit que «la vacuna de Moderna s'ha endarrerit, Pfizer envia menys vacuna i la d'Oxford és una incògnita. Aquests són elements que aporten gran incertesa al pla de vacunació». Sobre la vacuna d'Oxford, Argimon ha puntualitzat que «haurem de saber quin serà el límit d'edat, encara que hi ha un rumor que serà de 65 anys». «Depenent d'això, els plans de vacunació també patiran variacions», ha afegit. De moment, s'han distribuït a Catalunya un total de 217.000 vacunes, de les quals ja se n'han administrat 200.704. 182.433 són de primeres dosis i, la resta, de segona dosi.Per altra banda, Salut ha demostrat la seva preocupació per l'arribada de la soca britànica a Catalunya. De fet, Argimon ha advertit que «entre cinc i sis setmanes, la britànica serà la variant de covid predominant. Per tant, podem afirmar que durant el mes de març, més del 50% de positius de coronavirus seran de la soca britànica».En el que fa referència a les la situació epidemiològica a Catalunya, Argimon ha detallat que «estem reduint les xifres d'infecció, però estem incrementant els ingressats. Hem superat els límits de 700 pacients ingressats en Unitats de Cures Intensives (UCI)». Ha puntualitzat, però, que la de la tercera onada està sent «una corba molt diferent a la de la segona onada. El pic no ha estat tan alt com a la segona onada, però estem baixant més lentament. Portem dues setmanes de descens, però amb la incertesa de saber fins quan tindrem aquesta situació».Per la seva banda, el cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Tomás Pumarola, ha parlat sobre la capacitat de mutació del virus. «Aquest és un virus al qual li costa variar, però que té un potencial de variació molt important. No variarà tant com la grip, la sida o l'hepatitis C, però sí que continuarà variant, és un virus en constant evolució», ha dit. Ha recordat que hi ha tres variants de coronavirus diferents que s'han de vigilar, com són la «britànica, la sud-africana i la brasilera». Pel que fa a l'anglesa, Pumarola ha dit que «es va detectar el 17 de setembre i, poc a poc, es va anar introduint al país fins arribar al 70% en l'última setmana del 2020. Va ser llavors quan els anglesos van donar el crit d'alarma». D'aquesta, «fora de Gran Bretanya, hi ha 2.000 casos descrits en 60 països i, a Espanya, n'hi ha 300». Pel que fa a la resta, «a Europa, de la sud-africana, 27 casos descrits, tan sols 1 a Espanya d'una persona que va tornar de viatge i de la variant brasilera no tenim cap cas comptabilitzat a territori europeu, tan sols algun al Japó».Argimon també ha tractat la polèmica que ha aixecat la decisió de permetre saltar-se el confinament municipal per poder assistir a mítings electorals. En aquest sentit, ha recordat que «l'estat d'alarma garanteix una sèrie de drets, però també he de felicitar a la majoria de partits polítics, perquè han dit que als mítings hi vagi només la gent del municipi en qüestió». «Ara bé, no es pot limitar el dret a participació política», ha sentenciat sobre el tema.