Un nen supera un càncer de retina gràcies a la modificació genètica d'un virus, un tractament pioner al món

27/11/2020 a les 22:03

Bloquejar el tumor sense extirpació

Pendents de la resposta d'altres tumors

Un nen amb càncer de retina ha superat la malaltia gràcies a un tractament pioner a nivell mundial basat en un virus oncolític. A en Fèlix, un infant resident a Veneçuela, li van diagnosticar un retinoblastoma als dos ulls quan tenia quatre mesos. Amb menys de dos anys va perdre un ull, i va ser durant el tractament per curar el segon ull quan el van incloure en un assaig clínic impulsat per l'Hospital Sant Joan de Déu i per la companyia biotècnica VCN Biosciences. A diferència de la quimioteràpia convencional, li van injectar a la retina un virus modificat genèticament, el qual selecciona, ataca i destrueix les cèl·lules cancerígenes. L'èxit d'aquesta teràpia ha permès que el petit, que ara té quatre anys, no hagi quedat totalment cec.En Fèlix va ser tractat per primer cop del càncer de retina a Veneçuela a través de quimioteràpia. La resposta, però, no va ser la desitjada i li van haver d'extreure l'ull on tenia més afectació. En paral·lel, va continuar el tractament en el segon ull i va ser derivat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on els metges van aplicar-li quimioteràpia a través de l'artèria femoral.Si bé inicialment el tumor va quedar bloquejat i va poder retornar al seu país, al cap de vuit mesos es van reactivar i va haver de viatjar de nou a Barcelona. La ineficàcia dels tractaments convencionals va dur els metges a incloure'l a un assaig clínic amb el qual s'estava avaluant l'eficàcia del virus oncolític VCN-01 contra el càncer de retina.En concret, en Fèlix ha rebut un tractament derivat de l'adenovirus, un virus comú que normalment causa símptomes de refredat, i que ara el laboratori de VCN Biosciences ha modificat per a què pugui combatre les cèl·lules cancerígenes. «Quan veu una cèl·lula normal, el virus s'inactiva, però quan topa amb una zona tumoral, comença a replicar-se activament i mata la cèl·lula infectada», ha detallat el CEO de la companyia, Manel Cascalló.Fa un any i tres mesos que en Fèlix es va sotmetre a aquest tractament, de tres punxades amb intervals de quinze dies. Després d'aplicar el virus, els metges van constatar que el tumor era inactiu i que el nen no havia perdut més visió, mantenint-se en el 30% que tenia abans de la teràpia. Aquest divendres, la mare del nano, Keisa Borthomierth, s'ha mostrat molt agraïda i ha assegurat que el seu fill és «molt actiu». «Cada matí es lleva molt aviat, amb ganes de veure la tele, jugar, cantar, anar al parc i a l'escola, sempre amb molta energia», ha explicat.L'oftalmòleg de Sant Joan de Déu Jaume Català, ha destacat que la singularitat del tractament del càncer de retina rau, sobretot, en evitar l'extirpació de l'ull. D'aquesta manera, l'objectiu és inactivar el tumor i evitar que creixi. Una fita que es dona pràcticament per assolida si no hi ha hagut cap reactivació un any després del tractament. En el cas del Fèlix, ja ha passat un any i tres mesos. La previsió dels metges es mantenir un control estricte fins que es faci gran, mentre que quan sigui adult podrà espaiar les visites.L'èxit del seu cas encoratja els investigadors a seguir endavant amb l'assaig clínic, que va començar fa cinc anys i ara és a la fase 1. Els metges recorden que l'ús d'aquest virus modificat genèticament està adreçat només a infants amb retinoblastoma en els quals hagin fracassat els tractaments convencionals. Anualment es diagnostiquen d'aquesta malaltia 8.000 infants al món, en la majoria de casos quan tenen menys de dos anys.Abans del Fèlix, va haver dos infants que van participar a l'assaig clínic, però no va ser possible conservar-los els ulls «perquè va haver altres complicacions», han apuntat els metges. Amb tot, els investigadors també han destacat que l'anàlisi d'aquells pacients ha permès perfeccionar el tractament.Ara, amb la publicació dels primers resultats, fan una crida a families amb infants amb retinoblastoma per a què també participin a l'assaig clínic si no ha fucnionat la quimioteràpia. Els investigadors esperen reunir tres pacients més per afinar encara més quina és la dosi del virus recomanada per bloquejar el tumor. Quan se superi aquest pas, s'elevaran els resultats a les autoritats sanitàries per a què validin el tractament.Mentrestant, VCN Bioscience ha avançat que la companyia ja està fent assajos amb altres tipus de càncers. «En principi és un virus aplicable a qualsevol tumor humà», ha afirmat Cascalló, que ha apuntat que estan analitzat l'eficàcia en càncers de pàncrees, d'ovaris, de cap i de coll. Cascalló ha matisat que, en molts casos, la quimioteràpia és el tractament que permet una resposta «més fàcil», però s'ha mostrat esperançat en els efectes de la modificació del virus.