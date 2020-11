Sàmper avala la remodelació de la cúpula dels Mossos: «És la restitució del cos del 2017»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha avalat la remodelació de la cúpula dels Mossos, amb Ferran López com a número dos de Trapero, i la incorporació de Miquel Esquius i Joan Carles Molinero a la direcció operativa. «És la restitució del cos del 2017», ha assegurat Sàmper aquest dissabte als micròfons de Rac1. «Jo no hi he tingut cap paper. Se m'ha explicat i justificat cada canvi, ho he trobat correcte i donat el vistiplau», ha continuat el titular d'Interior. Sobre la polèmica per la utilització de la pistola tàser a Sabadell, Sàmper ha insistit que el seu ús «va ser proporcionat». «Sempre fan mal aquestes imatges, però quatre dies abans es va reclamar la utilització de la tàser a passeig de Sant Joan», ha recordat el conseller.«Es deia que si s'hagués utilitzat la pistola tàser aquest senyor no tindria un tret a la panxa ni estaria en estat crític a l'hospital», ha reflexionat en veu alta Sàmper. «És un debat complex, però hi ha uns protocols aprovats que van passar per la comissió d'Interior al Parlament que diuen que s'ha d'aplicar com a última ràtio», ha assenyalat el titular d'Interior. «En aquests tres anys s'han fet 110 actuacions a tot Catalunya amb la tàser, amb una població de més de 7 milions de persones», ha detallat Sàmper. «Jo crec que en aquest cas de Sabadell –i malgrat que les imatges poden ser dures- el seu ús estava justificat. I, de fet, els metges ja han interposat denúncia contra aquesta persona per la seva agressivitat», ha conclòs el conseller d'Interior.