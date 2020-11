Nit i matinada de forts xàfecs a Catalunya: 50 trucades al 112 i 32 avisos als Bombers, cap de gravetat

Actualitzada 28/11/2020 a les 11:50

Els rius Ges i Foix, amb gran cabal

Es manté l'alerta del pla Inuncat, amb acumulats de fins a 100 litres al nord-est

Catalunya ha viscut una nit i matinada de forts xàfecs amb 50 trucades al telèfon d'emergències 112 i 32 avisos als Bombers de la Generalitat. La majoria de les incidències han estat per inundacions de baixos i filtracions d'aigua –cap de gravetat- amb Salou (Tarragonès) com un dels punts més afectats, amb 21 de les trucades al 112.Un dels serveis destacats va ser ahir divendres al vespre (20.16 hores) a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental) amb la caiguda d'un llamp sobre una casa, que va afectar la instal·lació elèctrica i va cremar una mica de fals sostre. Cap persona va resultar ferida. Les precipitacions més abundants s'han acumulat al Vallès Oriental, Garrotxa, Selva i Osona amb registres de fins a 80 litres per metre quadrat.Destaquen registres ahir divendres com els 76,5 litres del Puig Sesolles o els 71,3 de la Vall d'en Bas. En les últimes 12 hores els acumulats més importants s'han produït a l'Escala amb 36,4 litres, Figueres amb 35,2 litres, Portbou amb 33,6 litres i Barcelona-Plaça de Sants amb 33,2 litres, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya i Meteoclimatic.L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat a primera hora que el cabal del riu Ges, a l'estació de Torelló era de 60 m3/s i superava el llindar d'alerta. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil ha recomanat als municipis de Vidrà, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló que mantinguin el tancament de punts baixos, guals i accessos a la llera. A partir de les 10 hores, el cabal del riu Ges ha afluixat i s'ha situat per sota del llindar d'alerta. L'ACA ha assenyalat però que cal mantenir la prudència ja que s'espera que es mantinguin les precipitacions a la conca de l'Alt Ter.L'ACA també ha informat que a la capçalera de la conca del riu Foix, l'embassament de Foix ha començat a sobreeixir aquesta matinada i s'espera que el cabal del riu creixi les properes hores atesa la previsió de pluges d'avui dissabte. S'ha recomanat als municipis de Castellet i la Gornal i Cubelles que mantinguin el tancament de punts baixos, guals i accessos a la llera.El Parc fluvial del Besòs ha activat en fase de prealerta el seu pla d'emergència de manera preventiva.Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat ja que la previsió indica que aquest dissabte pot continuar plovent amb intensitat fins al migdia, amb acumulats de fins a 100 litres al nord-est de Catalunya (especialment a les comarques de l'interior de Girona). Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de ratxes molt fortes de vent. L'episodi també anirà acompanyat de fort onatge a tot el litoral català, sobretot a la Costa Brava, on les onades podran superar els 4 metres. Davant el fort onatge, Protecció Civil recomana no acostar-se a espigons i esculleres a veure trencar les ones i respectar els senyals de tancament.En paral·lel, Protecció Civil recomana extremar les precaucions en la mobilitat mentre duri l'episodi de fortes pluges. Eviteu els desplaçaments a carreteres secundàries, no travessar passos soterranis ni baixeu a garatges, especialment a zones costaneres, mentre duri l’episodi de fortes pluges. També es recomana evitar fer activitats properes a les zones de rius, rieres i torrents així com de les passeres o guals pel perill de possibles crescudes sobtades i evitar els desplaçaments innecessaris en les zones on plogui amb intensitat.