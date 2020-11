Illa diu que l'evolució de la covid ja va en descens a tot l'Estat però demana no abaixar la guàrdia abans de Nadal

Vacunes i Agència Europea del Medicament

En relació a la incidència del coronavirus, ha recordat que ara hi ha al voltant d'uns 300 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies, i encara que ha dit que és una xifra similar a la de països com Alemanya ha demanat seguir treballant per baixar-la. En aquest sentit, ha fixat com a objectiu els 50 casos per cada 100.000 habitants, «preferiblement 25».D'altra banda, Illa ha insistit que les vacunes que es distribuiran a l'Estat seran segures i que només s'aplicaran les que estiguin validades per l'Agència Europea del Medicament.Aprofitant la referència, el ministre ha lamentat que el 2017 l'Agència Europea del Medicament no acabés instal·lant la seva seu a la capital catalana suposadament arran de la inestabilitat política derivada del conflicte polític entre Catalunya i Espanya . «Ara Barcelona seria el centre de decisió sobre quines vacunes són bones. Ni Barcelona ni Catalunya ni Espanya es poden permetre perdre pilotes de partit com aquesta», ha remarcat.