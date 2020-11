El Govern estudia excloure els nens de la limitació de les reunions: «S'ha de parlar en el Procicat»

Sàmper assegura que no hi ha prevista cap modificació del confinament municipal durant el pont de la Puríssima

Actualitzada 28/11/2020 a les 13:21

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha reconegut que el Govern estudia excloure els nens de la limitació de les reunions (màxim de sis persones a Catalunya) a causa de la seva baixa capacitat de contagi. «S'ha de parlar en el Procicat. És un tema que fins i tot en els grups de WhatsApp que tenim en l'estructura de seguiment de la covid-19 ho estem parlant», ha apuntat Sàmper aquest dissabte a Rac1. «Però això ho han de decidir els metges i les autoritats sanitàries», ha volgut puntualitzar Sàmper, que ha recalcat que es tractarà d'un «Nadal diferent» per evitar arribar a una tercera onada. En paral·lel, el titular d'Interior ha assegurat que no hi ha prevista cap modificació del confinament municipal durant el pont de la Puríssima.