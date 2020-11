Detenen tres persones per estafes bancàries a empreses que només a l'octubre van assolir els 200.000 euros

Actualitzada 27/11/2020 a les 19:13

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització i han detingut tres persones per estafes bancàries a empreses. Només a l'octubre, la banda hauria comès tres estafes per més de 200.000 euros. Les detencions es van fer el 17 i 18 de novembre i els arrestats són dos homes i una dona, d'entre 31 i 49 anys, de nacionalitats congolesa i espanyola i veïns de Barcelona. La investigació es va iniciar a finals d'agost, quan el representant d'una empresa de Viladecans va denunciar una estafa per la manipulació d'un pagaré nominatiu que havia emès a favor d'un proveïdor seu però s'havia ingressat, alterant l'import inicial, en un compte aliè a la seva relació comercial. El grup estava especialitzat en dues tipologies d'estafes bancàries.La primera consistia en la sostracció de correspondència ordinària de les bústies de correus d'empreses situades en polígons, amb l'objectiu d'interceptar cartes que contenien xecs, pagarés o ordres de pagament nominatius en concepte d'abonament de serveis. Posteriorment, els manipulaven amb productes químics per modificar les dades inicials del beneficiari i l'import. Finalment, feien l'ingrés en comptes bancaris i, posteriorment, reintegraments en metàl·lic a finestreta o en caixers automàtics per aconseguir els diners en efectiu.La segona tipologia es coneix com a 'Mailing' i està basada en la intrusió i usurpació de correus electrònics d'empreses. Els estafadors accedeixen al sistema informàtic de les empreses per tal de buscar les seves relacions comercials. Un cop escullen l'objectiu es posen en contacte amb ells per facilitar un nou número de compte bancari, gestionat per l'organització, on han d'ingressar els diners derivats de la seva relació comercial.Durant la investigació es va comprovar que el grup criminal estava format per diverses persones, on cadascuna d'elles tenien un rol específic. En un primer nivell hi havia el hacker, que s'ha comprovar que operava des del Regne Unit, que era l'encarregat d'aconseguir la informació de les empreses. En un segon nivell hi havia un home, de nacionalitat congolesa i amb nombroses antecedents per estafa, que era l'encarregat de gestionar els comptes bancaris on s'ingressaven els diners fraudulents. Ell era també l'encarregat de contactar amb persones disposades a cedir o constituir aquestes comptes bancaris, els quals formaven el tercer nivell de l'organització.Entre el 17 i 18 de novembre es va detenir l'estafador del segon nivell i dues persones més que formarien part del darrer esglaó del grup. Els detinguts va passar a finals de la setmana passada a disposició judicial i el jutjat va decretar l'ingrés a presó del principal investigat.La investigació ha permès comprovar que a l'octubre havien comès tres estafes amb un benefici fraudulent de 200.000 euros.La investigació continua oberta per tal d'identificar i detenir la resta d'integrants de la banda i determinar si poden estar implicats en altres estafes.