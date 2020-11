Només un 8% dels menors amb covid transmeten la malaltia, segons un estudi

Gairebé la meitat dels menors són asimptomàtics

En aquesta segona part de l’estudi, en 783 dels casos (72,4% dels casos), va identificar-se un altre membre de la família amb PCR o diagnòstic microbiològic anterior a les del menor, o que clarament tenia símptomes de covid-19 diagnosticat abans que el menor i en contacte directe amb ell. Només en 86 casos (8%) es va determinar després de l’estudi de contactes que el pacient pediàtric havia contagiat a altres membres de la seva família. Cal dir, però, que en 55 casos addicionals, el cas índex era un altre menor de la família (5%).«Ara constatem que la lliure circulació dels infants i el retorn a les escoles no han suposat una major transmissió del virus per part d’ells», constata el doctor Pere Soler, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de Vall d’Hebron.Això sí, el domicili és un espai amb una càrrega de malaltia considerable i sis de cada 10 convivents dels nuclis familiars participants en l’estudi han estat diagnosticats de covid-19.En la primera part de l'estudi, que va ser retrospectiu, es podia produir un biaix del rastreig dels contactes perquè els participants no recordessin amb exactitud la seva cadena de contactes. En la part prospectiva, quan es detectava que el menor era positiu, immediatament s’iniciava l’estudi de contactes i, a més, aquest es realitzava per part dels pediatres de capçalera dels nens i nenes.L’estudi prospectiu també assenyala que un 47% dels pacients pediàtrics amb covid-19 (un total de 506) són asimptomàtics. En els casos amb símptomes, el més habitual és la febre (70,6%; 406 infants), seguit de tos (36,9%, 212 infants), mal de cap (24,5%, 141 infants), fatiga (24,3%, 140 infants) i diarrea (16,3% 94 infants).El nombre de nens que requereixen un ingrés hospitalari segueix sent molt baix. Només un 2,5% dels pacients pediàtrics (27, d’un total dels 1.072 de l’estudi dels quals es tenia informació sobre hospitalització) han requerit hospitalització de l’1 de juliol al 31 d’octubre, mentre que en l’estudi retrospectiu (de l’1 de març al 31 de maig) van ser un 19%. Un total de 118 nens (11%) presentaven comorbiditats o altres malalties prèvies, sense que aquestes hagin suposat un augment del risc d’ingrés. El 99,2% (1.006 pacients) es va recuperar totalment i només cinc (0,4%) van presentar seqüeles. No n'ha mort cap.