Les vendes als comerços de Catalunya es recuperen a l'octubre, però la facturació es manté baixa

Grans cadenes d'alimentació, les més beneficiades

De la mateixa manera que a la resta de l'Estat, les vendes als comerços de Catalunya acumulen vuit mesos consecutius per sota els nivells de l'exercici anterior, coincidint amb els mesos d'estat d'alarma. Les caigudes més accentuades es van registrar els mesos d'abril i maig, quan els establiments comercials van veure com els ingressos es reduïen un 32,8% i un 22,9%, respectivament. Al març, la davallada va ser del 17,4%, mentre que durant els mesos de juny (-7,4%), juliol (-5,7%) i agost (-9,4%), la caiguda va ser inferior.Catalunya presenta pitjors xifres que la mitjana espanyola, on les vendes van caure un 3% a l'octubre. No obstant això, els comerços de les Balears i les Illes Canàries són els més afectats per la crisi de la covid-19, amb caigudes de facturació del 9% i del 6,6% interanual durant l'octubre, respectivament. Aragó (-0,9%), La Rioja (-1,3%) i Castella i Lleó (-1,3%), en canvi, van registrar les caigudes menys accentuades.Tenint en compte l'evolució de les vendes al conjunt de l'Estat, els sectors que més van créixer durant el desè mes de l'any van ser l'alimentació i el dels equipaments de la llar. Segons les dades de l'INE, els ingressos generats per la comercialització de productes alimentaris van experimentar un creixement del 0,7% interanual, mentre que l'increment en els equipaments de la llar va ser del 10,9%. Per contra, les vendes en estacions de serveis i d'equipament personal van caure un 11,5% i un 19,7% respectivament.Pel tipus de superfícies de venda, les grans cadenes van incrementar els ingressos un 7,1% aquest octubre, seguir de les grans superfícies, amb un creixement del 3%. Les empreses amb un sol punt de venda, en canvi, van reduir un 6,8% el seu volum de vendes, mentre que els ingressos a les petites cadenes van desplomar-se un 15,1%.