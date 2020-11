Entitats demanen al govern espanyol l'IVA superreduït en productes d'higiene femenina i bolquers

La plataforma 'Provoquem un canvi' ha demanat al govern espanyol que apliqui l'IVA superreduït en productes d'higiene femenina i bolquers, a més d'ajudes a les persones celíaques. La iniciativa està impulsada per l’Associació Celíacs de Catalunya, l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC), el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya i Veritas. Tots ells demanen al Ministeri d’Hisenda i als grups parlamentaris que les tres mesures s'incloguin en els Pressupostos Generals de l’Estat del 2021. Les entitats ja fa temps que impulsen campanyes a Change.org i fan una crida a la població perquè s'hi sumi.



L'IVA dels productes d'higiene femenina és ara del 10%, el que suposa desemborsar una mitjana de 8.000 euros al llarg de la vida fèrtil, apunta la plataforma. En el cas dels bolquers, l'IVA és del 21%, amb una despesa d'entre 700 i 1.000 euros per fill i any. En el cas dels celíacs, han de gastar-se 910 euros més cada any que una persona sense aquest problema.