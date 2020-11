Els autònoms es podran inscriure al registre del Govern a partir de dilluns i fins al 7 de desembre

De fet, la prestació tampoc serà compatible amb la convocatòria que va fer el Departament de Treball per donar subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020.Per ara, el Govern –que ha creat un grup especial amb Vicepresidència, la conselleria de Presidència, Treball i Polítiques Digitals per tractar els ajuts- segueix analitzant com es resoldrà la convocatòria i concretar els ajuts, i de quina quantitat seran.La inscripció la podran fer els autònoms donats d'alta al règim RETA o una mutualitat que fan l'activitat com a persona física a títol individual amb o sense treballadors a càrrec. En tot cas, el màxim de persones contractades per compte aliè d'aquest autònom no pot superar les sis, prenent com a referència la mitjana de l'any passat.També poden optar-hi els autònoms que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis, però en aquest cas, no pot haver-hi més de tres socis. La suma entre socis i treballadors per compte aliè no pot superar les sis persones.En el cas de socis de cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat, també s'hi poden sumar si no hi ha més de tres socis i la xifra total de socis i treballadors no socis és d'un màxim de sis persones.A més, cal que les persones tinguin el domicili fiscal a Catalunya, estiguin d'alta al RETA o a una mútua des d'abans de l'1 d'octubre, tinguin una base imposable sobre la renda de els persones físiques que en el darrere exercici disponible sigui igual o inferior a 35.000 euros, i un rendiment net de l'activitat en els tres primers trimestres del 2020 que no superi els 13.125 euros.