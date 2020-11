Dilluns obren el termini per optar a les ajudes per compensar el tancament de les instal·lacions esportives

Tal com estableixen les bases de la convocatòria, publicades aquest divendres al DOGC, poden optar a aquests ajuts els titulars de la gestió d’instal·lacions esportives a Catalunya que hagin patit el tancament d’aquests espais durant el mes de novembre de 2020. Té consideració de gestor una entitat o empresa que disposa d’una acreditació documental que l’habilita per a l’explotació o gestió de l’espai esportiu (concessió administrativa, contracte de gestió).En canvi, en queden exclosos ens locals de Catalunya, per als quals el Govern va crear un fons extraordinari addicional 2020, així com les persones jurídiques participades en més d’un 50% per capital públic i els professionals autònoms, que també disposen d’una partida específica d’ajuts.L’ajut consisteix en una aportació única per sol·licitant, en funció dels metres quadrats de la superfície dels espais esportius de la instal·lació esportiva recollida al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya. En cas que el sol·licitant gestioni més d’una instal·lació esportiva afectada per la suspensió de l’obertura al públic, l’import màxim de l’ajut serà de 250.000 euros.