Catalunya rebrà 900.000 dosis de la vacuna contra la covid durant el primer trimestre del 2021

La consellera de Salut diu que s'està debatent si les estacions d'esquí podran obrir i «condicionats» al que fa la resta d'Europa

Actualitzada 27/11/2020 a les 10:15

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que durant el primer trimestre del 2021 arribaran a Catalunya «una mica més de 900.000 dosis» de la vacuna contra la covid-19. La consellera ha explicat a Catalunya Ràdio que els primers vacunats seran els usuaris de residències i els seus treballadors, el personal sanitari i les persones majors de 80 anys. D'altra banda, ha dit que s'està debatent si les estacions d'esquí podran obrir aquesta temporada i quan ho podran fer, «condicionats» també pel que fan a la resta d'Europa. Ha insistit en la necessitat d'espaiar les trobades de Nadal, preferiblement 10 dies, i ha assegurat que els trams de 15 dies previstos en el pla de reobertura s'han de complir per poder avançar o reobrir més sectors.Sobre la vacunació, ha concretat que amb aquestes 900.000 dosis s'espera poder vacunar a aquests col·lectius prioritaris i a partir de llavors aniran arribant més dosis per introduir més col·lectius. L'objectiu és assolir durant el 2021 el 70% de la població immunitzada. Ha afegit que es treballa en l'organització de la campanya de vacunació i que el paper dels CAP arribaria quan la vacunació sigui més generalitzada, sense descartar trobar espais alternatius com ja s'està fent ara.Vergés ha assegurat que s'ha aconseguit aturar la segona onada i s'ha doblegat la corba però que la situació no és com la del juny. Tot i això, ha destacat que el sistema també està «més preparat» per atendre la pandèmia. Ha afegit que la situació actual fa que no es pugui fer una reobertura total i que calguin els trams establerts en el pla de reobertura. Així, ha dit que cal «donar temps per avaluar» els resultats de la primera obertura i ha defensat el compliment estricte dels 15 dies previstos.De cara al Nadal, el Govern treballa en un document perquè la gent tingui «clarificats» els termes i ha afirmat que un dels punts clau és el concepte de bombolla i de no encadenar trobades amb persones de diferents bombolles. Tot i això, ha insistit que la millor manera de protegir el Nadal és el compliment de les mesures aquest mes que queda fins a les festes i per això també ha demanat als sectors ser «molt escrupolosos» en aquest compliment.Vergés ha reiterat les crítiques al govern espanyol per «no haver mogut ni un dit» per acompanyar la població i donar ajuts als sectors com estan fent en altres països. «Hem vist un 'hands off' per part del govern espanyol», ha dit, al temps que li ha demanat «que faci un pas endavant».La consellera ha reconegut que haurà de passar temps fins que es pugui recuperar la normalitat i, fins llavors, caldrà «modular» l'activitat. El punt d'inflexió l'ha situat en aconseguir un 70% de la població immunitzada, cap al 2021.