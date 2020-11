Catalunya entra en alerta per la previsó de pluges intenses i fort onatge

La pluja serà intensa entre aquest divendres i demà, pujant de sud cap a nord

Actualitzada 27/11/2020 a les 15:27

La Generalitat ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió d'un episodi fins demà de pluges intenses, acumulació d'aigua i fort onatge, per la qual cosa Protecció Civil ha demanat que s'extremin les precaucions en la mobilitat.Amb el confinament municipal del cap de setmana ja activat des de les sis del matí, excepte per a anar a treballar, al col·legi o les excepcions previstes, Protecció Civil ha demanat que també s'extremi la precaució en les activitats a l'aire lliure, ja que les ventades seran moderades però d'intensitat sostinguda.La Generalitat ha activat l'alerta del pla Inuncat ja que el Servei Meteorològic de Catalunya preveu des d'aquest divendres un episodi de fortes pluges, acumulació d'aigua avui i demà en el litoral i prelitoral de la meitat sud de Catalunya i fort onatge en tot el litoral, especialment a la Costa Brava, amb ones que podran superar els quatre metres.En concret, es preveu que la màxima intensitat de la pluja es registri en el sud de Catalunya durant les pròximes hores i que es vagi estenent en direcció nord fins a les comarques del litoral i prelitorial central, fins demà al migdia.Davant aquesta situació, Protecció Civil ha recomanat que s'extremin les precaucions de mobilitat i que s'evitin els desplaçaments per carreteres secundàries, no es travessin passos subterranis ni es baixi a garatges en zones costaneres mentre duri l'episodi de fortes pluges.També recomana evitar activitats pròximes a les zones dels rius i desplaçaments innecessàries en zones on plogui amb intensitat, així com no acostar-se a espigons.