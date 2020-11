Si les dades empitjoressin es podria allargar el confinament municipal dels caps de setmana pel pont de desembre

«L'acceleració d'avui i l'incompliment de les mesures autoimposades és el confinament de demà» adverteix el responsable de Protecció Civil

Actualitzada 26/11/2020 a les 19:29

El Govern no té previst actualment allargar el confinament municipal dels caps de setmana durant el pont de la Constitució, encara que si les dades de l'evolució del coronavirus empitjoressin ho estudiarien per així evitar un augment de la mobilitat.Així ho ha assegurat en una roda de premsa telemàtica el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que ha recordat que actualment continua vigent el tancament del perímetre municipal des del divendres a les 6 hores -en la pràctica és des de les 22 hores del dijous, quan s'imposa el toc de queda nocturn-, fins a les 6 hores del dilluns.Preguntat pels periodistes per si en el pont de la Constitució s'han plantejat allargar el confinament municipal del cap de setmana per a arribar fins al dimarts 8 de desembre, festiu de la Immaculada, Sàmper ha assegurat que no hi ha de moment cap modificació i que ara com ara no està previst «en cap cas»: «no hi ha previsió de fer-ho».No obstant això, davant la insistència dels periodistes, el conseller ha puntualitzat que el Procicat i la conselleria de Salut analitzen cada dia l'evolució de la pandèmia a Catalunya amb dades noves, la qual cosa podria fer canviar la situació.D'aquesta manera, Sàmper ha afirmat que si les dades epidemiològiques empitjoressin s'estudiaria la possibilitat d'impedir la mobilitat més enllà d'aquest cap de setmana perquè també inclogués el dilluns 7 i el dimarts 8 de desembre, per evitar un augment de la mobilitat aquests dies, encara que encara no han parlat d'això.«No s'ha previst cap canvi, però és veritat que el Procicat i Salut actuen diàriament sobre la base de criteris sanitaris. En funció de l'evolució es podrien adoptar mesures diferents», ha subratllat.Per part seva, el responsable de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha indicat que «desgraciadament» no estan pensant en si hi haurà pont, sinó en què hi ha una pandèmia, per la qual cosa ha deixat clar que no es plantegen de cara al pont de la Constitució poder relaxar les restriccions vigents actualment.«L'acceleració d'avui i l'incompliment de les mesures autoimposades és el confinament de demà», ha advertit Delgado, que ha demanat que es respectin els elements de la reobertura i no es vagi més ràpid del que permet la pròpia emergència sanitària.