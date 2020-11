Actualitzada 26/11/2020 a les 09:42

Repsol invertirà 18.300 milions d'euros fins entre 2021 i 2025 per impulsar la transició energètica i reduir un 12% les emissions durant els pròxims cinc anys. La companyia, que aquest dijous ha presentat el seu pla estratègic pel període 2021-2025 a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), assegura que la inversió es destinarà a «descarbonitzar la cartera d'actius» i apostar per «un nou model operatiu». De cara a 2030, el grup energètic vol reduir un 25% les seves emissions, mentre que el 2050 té intenció de reduir-les a zero. Dins el nou pla estratègic, Repsol ha anunciat que destinarà 5.500 MEUR –el 30% del total- a iniciatives baixes en carboni fins al 2025.