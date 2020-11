Els establiments de turisme rural demanen a la Generalitat que permeti la mobilitat als seus clients durant el pont

Proposen que puguin justificar el desplaçament demostrant que tenen una reserva confirmada

Actualitzada 26/11/2020 a les 19:09

Els establiments de turisme rural han adreçat una carta al conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, sol·licitant-li que la Generalitat permeti la mobilitat més enllà dels seus municipis als seus clients i que aquests puguin utilitzar la reserva confirmada com a justificació per al desplaçament d'anada i tornada, a més de la declaració autorresponsable. En la missiva, cinc entitats del sector i Unió de Pagesos argumenten que el pont de desembre, els festes de Nadal i Cap d'Any «suposen una part molt important dels ingressos del sector turístic del conjunt de Catalunya» i que per al sector són «decisius».