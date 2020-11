El Suprem no emetrà una decisió sobre el tercer grau dels presos aquesta setmana

La Sala Penal del Tribunal Suprem es reuneix aquest dijous per estudiar els recursos de la Fiscalia i dels presos independentistes sobre l'aplicació del tercer grau penitenciari i l'article 100.2 del reglament penitenciari, però no té previst emetre una decisió aquesta setmana, segons ha avançat Rac1 i ha confirmat l'ACN. Previsiblement no donarà a conèixer les seves resolucions fins la setmana que ve, un cop acordada l'argumentació que ha de determinar si han de continuar a la presó o poden accedir ja a la semillibertat.



La reunió tindrà lloc aquest dijous a partir de les 10 del matí. Sobre la taula, entre altres, els que recursos la Fiscalia va presentar a principis de novembre contra el tercer grau de Carme Forcadell i Dolors Bassa. També els del Ministeri Fiscal contra la decisió del jutjat de vigilància penitenciària d'avalar el Tercer Grau que la Generalitat va concedir als set presos de Lledoners, que en aquest cas va quedar suspesa mentre no resolia el Suprem.