El Govern s'obre a celebrar les eleccions durant més d'un dia si hi ha acord de la majoria de partits

Actualitzada 26/11/2020 a les 09:53

La consellera de la Presidència i Portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que l'executiu català està disposat a allargar la jornada electoral del 14-F més d'un dia si així ho acorda la majoria de partits. «Si veiem que alguns dels mecanismes no queden prou garantits i que cal reforçar les eleccions allargant la durada de les mateixes, un dia més o el que sigui, si hi ha acord entre formacions, hi estem disposats», ha afegit en una entrevista a Els Matins de Catalunya Ràdio. La consellera ha recordat que això requeriria d'una modificació puntual de la llei electoral. I ha refermat que allargar les votacions és una opció que «no està descartada».