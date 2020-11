El Govern constata que hi ha reobertura perquè l'Estat no dona ajudes als sectors afectats

Actualitzada 26/11/2020 a les 15:49

Pla de reobertura i festes de Nadal

Pont de desembre

Més de 43.000 denúncies en un mes

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha constatat aquest dijous que el Govern ha fet el pla de reobertura perquè l'estat espanyol no està fent arribar els recursos «necessaris» per mantenir econòmicament el tancament d'alguns sectors. Com a exemple, tant ell com la consellera de Salut, Alba Vergés, han citat exemples d'altres països, com Alemanya o França, on s'ha pagat un percentatge de la facturació de la restauració. Davant d'això, Vergés ha demanat al govern espanyol «implicació» perquè la ciutadania pugui gestionar l'epidèmia quan aquesta afecta «directament» la seva activitat econòmica. El director del CatSalut, Adrià Comella, ha alertat que amb la situació actual de les UCI una tercera onada podria portar a un «desbordament».Vergés ha reclamat la implicació «de tots» i ha recordat que hi ha persones que han vist reduïda la seva activitat o que han tancat la persiana del seu negoci moltes setmanes. «Necessiten tenir la certesa que hi ha ajudes d'Estat», ha dit, criticant que l'estat espanyol és «l'únic» que no surt amb les ajudes «corresponents» per a les persones i les activitats econòmiques. «La gent ha respost sempre i hem demanat esforços importants», ha assegurat.Tant la consellera de Salut com el d'Interior han reiterat que passar d'un tram a un altre -dels fixats en el pla de reobertura- dependrà en tot moment de les dades sobre com evoluciona l'epidèmia.La millor manera de prosseguir, ha insistit Vergés, és «complir les mesures, desenvolupar el pla de reobertura en el seu temps i amb rigor».Al seu torn, Comella, ha posat èmfasi en què la desescalada o reobertura d'alguns sectors després de doblegar la corba a la segona onada no té res a veure amb la desescalada que es va iniciar a l'estiu després de la primera onada.«El 23 de juny teníem 60 ingressats, el 23 novembre en teníem 509», ha dit en relació als ingressats a les UCI per coronavirus. Actualment, ha afegit, hi ha de mitjana 20 ingressos diaris, més del doble que durant la primera desescalada, quan el ritme eren 7 o 8 ingressos al dia.«Per això demanem moltíssima precaució amb la gestió de les nostres vides i relacions», ha afirmat el director del CatSalut, que ha avisat que s'entra en l'etapa de la malaltia «més delicada i de major risc», amb molts recursos sanitaris abocats a tractar pacients de covid, l'arribada del fred i unes festes de Nadal que poden suposar «terreny abonat» per al virus.Sobre les festes nadalenques, ha advertit que «hi haurà transmissió» i en algunes de les transmissions acabaran persones ingressades en llits de crítics i algunes perdran la vida.«Una bona causa, que és compartir una estona amb els amics i la família, davant d'una malaltia epidèmica pot acabar en una tragèdia», ha reflexionat.Per tot plegat, ha fet una crida a «respectar el temps» de l'epidèmia i no voler «córrer» i ha recordat que tard o d'hora hi haurà vacuna i immunització.També sobre el Nadal n'ha parlat Vergés, que ha assenyalat que «la millor manera de protegir-lo» és ser ara «molt estrictes» amb el compliment de les mesures i recomanacions.Segons ha explicat, el més important és «no barrejar bombolles», més que el límit de persones reunides, i «sobretot» no encadenar-les, per exemple, amb trobades familiars amb diferents grups el 24, 25, 26 de desembre, cap d'any i Reis.D'altra banda, el Govern ha tancat per ara la porta a fer cap modificació en les restriccions vigents de cara el pont de desembre en cap sentit, ni per flexibilitzar-les ni per endurir-les tenint en compte que el 8, que és festiu, és un dia entre setmana.Tanmateix, Sàmper ha puntualitzat que s'estudiarà endurir-les si es donessin unes dades que fessin pensar que «probablement s'hauria d'impedir la mobilitat». «A dia d'avui no se n'ha parlat, està vigent la mesura que tenim i si les circumstàncies o les dades varien de forma negativa el Procicat ho treballarà.Per la seva banda, el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha demanat mirar-ho amb una altra perspectiva. «No hem de pensar que hi ha un pont, hem de pensar que hi ha una pandèmia i que hi ha uns tempos a seguir», ha conclòs.Segons ha detallat Sàmper, entre el 16 d'octubre i el 25 de novembre, els Mossos i les policies locals han fet 43.210 denúncies a persones i 682 a locals i han fet 84.577 identificacions per incompliment de restriccions.Concretament, la nit passada, s'han fet 87 denúncies a persones per saltar-se el toc de queda i no s'ha hagut de tancar cap local.També ha alertat que mentre l'activitat delictiva es manté molt per sota respecte altres períodes, les estafes pugen un 25,5%. «Molta alerta a les transaccions electròniques», ha demanat.En relació a la restauració, el conseller ha remarcat que «la percepció global» és de compliment de les mesures d'aforament i distància i ha atribuït els la majoria d'incompliments detectats des de la reobertura a «manca de coneixement» si bé també ha parlat de «picaresca» en algun cas.