Detecten vulnerabilitats en tres webs de la Generalitat que deixen al descobert correus electrònics i contrasenyes

Aquesta investigació servirà per determinar si hi ha hagut o no una explotació de les vulnerabilitats per part de tercers per aconseguir les dades. El Departament indica que de moment, a falta d'acabar la investigació, no es pot concloure que hi hagi hagut un incident de ciberseguretat.Segons Voz Populi, les pàgines afectades són del Departament d'Infraestructures, la web dels serveis territorials del Departament d'Educació i un espai web del Departament de Cultura. Polítiques Digitals ha avisat de l'error als responsables en matèria de protecció de dades dels departaments afectats.