Es redueix la pressió assistencial als hospitals de Catalunya

Catalunya rebrà 1.581 milions d'euros dels 8.000 de la segona assignació de Fons COVID del Govern Espanyol

Actualitzada 25/11/2020 a les 19:39

La pressió assistencial, tant als hospitals com en l'atenció primària, disminueix gradualment a Catalunya, que rebrà 1.581 milions d'euros dels 8.000 de la segona assignació de Fons COVID del Govern Espanyol, que culmina el repartiment dels 16.000 milions habilitats per a les autonomies.Els hospitals catalans continuen alleujant la seva situació i aquest dimecres han aconseguit baixar de la barrera de 2.000 pacients de covid hospitalitzats i de 500 greus a l'UCI, encara que en les últimes 24 hores s'han diagnosticat 1.704 nous contagis i s'han reportat 30 morts.El risc de rebrot del coronavirus (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, continua baixant i s'ha situat en 262 punts, onze menys que ahir. La velocitat de propagació del virus (Rt), l'indicador que millor assenyala l'evolució de la pandèmia, ha estancat el seu descens i s'ha estabilitzat en 0,78, és a dir, que cada 100 infectats contagien a 78, una xifra pròxima a l'objectiu de les autoritats sanitàries de no superar el 0,8.Aquest índex és crucial que no augmenti perquè d'això dependrà que es pugui continuar desescalant i suavitzant les mesures restrictives en la comunitat abans d'arribar a les festes nadalenques.Mentrestant, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat avui les ordres ministerials d'Hisenda que estableixen la distribució de 1.581 milions a Catalunya destinats a pal·liar l'impacte negatiu de la pandèmia.En concret, en els pròxims dies s'espera que es transfereixin els 474 milions procedents del tercer tram (el segon sanitari) i altres 1.107 milions al desembre per a compensar la menor activitat econòmica, segons ha informat la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.Aquesta transferència se suma als més de 1.246 milions que es van distribuir al juliol del primer tram sanitari i als 337 milions de setembre del tram educatiu.Amb la suma de tots aquests traspassos de recursos, Catalunya, amb 3.166 milions d'euros, és la segona comunitat autònoma en volum de fons per a combatre els estralls de la covid-19, darrere de la de Madrid -3.346 milions-.