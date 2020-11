Empresa obrirà aquest dijous la nova línia d'ajuts per a empreses i autònoms del sector turístic

Tal com ha detallat Empresa en un comunicat, totes les sol·licituds quedaran guardades a una base de dades. Així, en cas que s'ampliï la dotació màxima, les empreses i autònoms que no hagin rebut cap ajut no hauran de fer cap tràmit nou. Alhora, aquest sistema permetrà atendre totes les peticions de manera «més àgil i ràpida». Des del Departament assenyalen que aquests processos acostumen a durar entre quatre i sis mesos, però amb el nou mètode confien a reduir considerablement els temps. De fet, les últimes ajudes al sector de la restauració es van tramitar en poc menys d'un mes.L'ajut és un pagament únic que va dels 2.000 als 20.000 euros en funció de l'activitat del negoci i del nombre de treballadors. Se'n podran beneficiar guies de turisme de Catalunya habilitats, titulars d'establiments d'allotjament turístic, agències de viatge, explotadors d'habitatges d'ús turístic i establiments i activitats d'interès turístic.Pel que fa a les diferents ajudes aprovades, els guies de turisme habilitats rebran 2.000 euros. A la resta d'empreses, la Generalitat atorgarà 5.000 euros als negocis amb una mitjana de fins a cinc treballadors, mentre que les companyies d'entre sis i 49 treballadors rebran 10.000 euros. Les empreses amb una mitjana de més de 50 empleats obtindran 20.000 euros. Finalment, les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic de fins a deu treballadors rebran 5.000 euros, i aquelles amb onze treballadors o més en rebran 10.000.Aquesta nova línia d'ajudes se suma a les dues que ja va impulsar la Generalitat per donar suport financer al sector turístic. En la primera línia, dotada amb 5 MEUR, es va atorgar 1.890 ajudes, mentre que en la segona, amb 8,5 MEUR, es van acceptar 2.167 sol·licituds.