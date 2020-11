Ponsa sobre la cultura els caps de setmana: «Serà el proper escull que podrem salvar en una revisió»

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, creu que el proper escull que es podrà «salvar» en una revisió «al més aviat possible» del pla de reobertura serà que la cultura pugui ser un salconduit per a trencar el confinament dels caps de setmana, sempre que els indicadors sanitaris siguin favorables. «Amb una negociació mai surts al 100% amb el que voldries», ha reconegut a Catalunya Ràdio, una mesura que ha qualificat de «factible» per garantir a tota la població l'accés a la cultura «en viu». La consellera també ha avançat que el Govern aprovarà aquest dimarts l'última línia d'ajuts a la cultura, el de subsidis per als treballadors, que van quedar aturats després de la polèmica amb els autònoms i que es posarà en marxa els propers dies.



Pla per a les cavalcades

Per Ponsa, l'aturada dels ajuts respon al fet que l'executiu va valorar que hi havia algun aspecte que no estava «ben fet» i buscava evitar a tota costa la polèmica amb els autònoms, un «tema que va doldre molt». La consellera també ha assegurat que no hi ha un problema de comunicació al Govern, sinó que respon a la dificultat de gestionar una pandèmia. «Amb la millor de les intencions, no es fa tot bé i hi ha errors humans», ha asseverat.És el cas, assegura, de l'errada del DOGC que excloïa a les sales de concerts, que defensa que es va intentar resoldre «amb la màxima celeritat». Sobre les reivindicacions d'aquest sector, que portava mesos amb la persiana abaixada, Ponsa ha afirmat que, malgrat que no sigui la millor de les solucions que puguin obrir amb cadires i taules i sense servei de bar, és una opció «bona». També ha explicat que «a tothom» li agradaria anar més enllà del 50% de l'aforament perquè l'activitat cultural fos viable, però recorda que fins al 70% s'han habilitat línies d'ajut.La titular del Departament de Cultura circumscriu les recents topades en el si del Govern «no com a picabaralles» sinó com a discussions «normals» des de posicions ideològiques «diferents, que són lícites» i creu que un president potser hauria servit per «dirimir» entre opcions contraposades.La consellera de Cultura també ha avançat que ja tenen a punt el pla que defineix, a grans trets, com es podran fer les cavalcades de reis. «Està a punt d'entrar al Procicat, amb l'allau de plans per a la reobertura ens van demanar que esperéssim», ha reconegut. Sense anar més lluny, ha afegit, l'Ajuntament d'Igualada ja en té un d'encarrilat amb tres escenaris diferents.