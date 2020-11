La Generalitat s'obre a modificar el toc de queda per al 24 i 31 de desembre si les dades ho permeten

Actualitzada 24/11/2020 a les 15:09

Cap infant sense veure els Reis

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha obert la porta a modificar el toc de queda del 24 i 31 de desembre si les dades epidemiològiques ho permeten. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Budó s'ha referit d'aquesta manera a la proposta que el govern espanyol posarà aquest dimecres sobre la taula del Consell Interterritorial de Salut. Budó ha dit que el Govern anirà a aquesta reunió i que escoltarà les propostes però ha volgut deixar clar que les decisions sobre les mesures per combatre la covid-19 es prendran des de la Generalitat. «El Govern és sensible perquè són dates molt especials», ha dit per després afegir que «amb molta probabilitat» s'hauran de prendre «mesures excepcionals» per al 24 i 31 de desembre.Budó ha recordat que el pla de reobertura que el Govern va presentar la setmana passada ja preveu poder flexibilitzar les mesures segons l'evolució de les dades de la covid-19 i ha afegit que l'opció d'ampliar el nombre de persones fins a 10 està sobre la taula. Tot i així, no ha volgut entrar a valorar en detall el fet que el document del govern espanyol només autoritzi reunions de fins a 6 persones durant les festes de Nadal, quan a Catalunya serien de fins a 10 persones per a aquestes dates.«Les competències són pròpies i les decisions seran del Govern. Això no vol dir que seguirem participant de les reunions, com és el Consell Interterritorial de Salut. Hi anirem i escoltarem però nosaltres tenim la capacitat de prendre les nostres pròpies decisions», ha remarcat la consellera.En relació al pont del desembre, no ha concretat si el segon tram de la reobertura s'aplicarà des de l'inici del pont. Un fet que implicaria que el confinament perimetral de cap de setmana passaria de ser municipal a comarcal. «El segon tram està al voltant del pont de la Puríssima. Anirem veient com van les dades i si podem anar avançant en els trams, que ens permetria aixecar el confinament perimetral municipal», s'ha limitat a dir.Preguntada per com seran les Cavalcades dels Reis d'aquestes festes, la també portaveu del Govern ha dit que s'està treballant amb els ajuntaments i ha garantit que cap infant es quedarà sense veure els Reis de l'Orient la nit del 5 de gener.