La Creu Roja de Catalunya ha atès en el primer semestre de l'any gairebé tantes dones i nens com el 2019

Segons l'entitat, la pandèmia de la covid-19, amb els mesos de confinament, l'aïllament social i la restricció de mobilitat, ha «agreujat» la situació de violència i ha «incrementat la intensitat» de les agressions vers les dones, però també contra els seus fills. Tot i així, remarca Creu Roja, les denúncies han disminuït un 10,3% respecte al mateix període. Des de l'organització humanitària, però, s'ha constatat un augment de dones grans que «per primera vegada s'han atrevit a denunciar aquesta situació».En aquest context, la Creu Roja ha intensificat els projectes per donar suport a aquest col·lectiu de forma integral i complementària, tant durant el període de confinament com durant els mesos posteriors.D'una banda, s'han reforçat els tallers de suport psicosocial per proporcionar models positius de criança i acompanyament a dones víctimes de violència i als infants i adolescents a càrrec que han patit aquesta situació. De l'altra, a través de la iniciativa 'Creant il·lusions', s'han promogut activitats d'oci terapèutic per millorar la relació de «marentalitat positiva», enfortir el vincle maternoinfantil i contribuir a la recuperació emocional dels infants arran del patiment generat per la violència de gènere.A més, des de Creu Roja Joventut s'ha posat en marxa la campanya 'No tot s'hi val' per sensibilitzar sobre la violència contra les dones i facilitar eines per detectar conductes violentes. La proposta pretén difondre, a través de xarxes socials, situacions en les quals es naturalitzen o invisibilitzen conductes que sí que són agressió sexual i/o violència en el si d'una parella, i que, pel fet de ser-ho, el patriarcat ha assumit com a naturals.