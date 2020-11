Els catalans podran votar «sense sortir de casa» el 14-F amb el vot per correu telemàtic

Actualitzada 24/11/2020 a les 09:29

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha explicat que la Junta Electoral ha autoritzat que qualsevol ciutadà pugui sol·licitar el vot telemàtic i emetre el vot pel proper 14-F «sense sortir de casa». En una entrevista al programa Més 324, Solé ha indicat que els ciutadans hauran de comptar amb un certificat digital, que els treballadors de Correus els facilitaran la documentació per votar i custodiaran els vots. El conseller ha explicat que el Govern es planteja demanar «més marge de maniobra» per garantir que el vot per correu es pugui emetre «més fàcilment» i atendre un eventual augment de la demanda. Ha defensat que als col·legis electorals hi hagi el menor nombre possible de persones.