Educació preveu per al 9 de gener la segona prova de les oposicions

Actualitzada 24/11/2020 a les 14:56

La segona provada de les oposicions a docent està prevista per al 9 de gener, segons ha informat el Departament d'Educació a través del Tauler de l'aspirant. Aquesta prova estava prevista per aquesta tardor però es va haver d'ajornar per la situació de la pandèmia. La Plataforma d'Interins Docents ha reclamat un cop més «que s'aturi de forma immediata» el procés o, com a mínim, s'ajorni fins a la primavera. En un comunicat, han afirmat que al gener podria començar una tercera onada i veu possible un nou ajornament provocant una situació «insostenible». El col·lectiu també ha apuntat que les mesures per fer les proves són «insuficients» atesa l'evolució del virus.