Delgado constata incompliments a les terrasses dels bars durant el primer dia del pla de desescalada

Delgado ha recordat que a les terrasses dels bars i restaurants hi han d'haver un màxim de quatre comensals per taula i que s'han de mantenir tant la distància entre aquests com amb la resta de taules. «Fem-ho perquè ens interessa a tots no fer un pas enrere», ha insistit.El subdirector ha reconegut que «hi ha incompliments» i ha apel·lat a la col·laboració d'aquells que no respecten les mesures i normes establertes. Ha afegit que les trobades en espais tancats, amb gent fora de la bombolla de convivència i sense respectar les mesures són els contextos de més risc.En aquest sentit, ha alertat sobre els retrobaments al Nadal i ha dit que «precisament el que no s'ha de fer» són aquests retrobaments fora de les bombolles habituals. «Si planifiquem els retrobaments habituals, 15 dies després tindrem un repunt dels casos i veurem fins a on arriba. Això ho podem donar per fet perquè ens trobem amb persones amb les que no ens trobem habitualment», ha manifestat.Delgado ha fet una crida «a ser molt selectius» en les trobades amb persones que no siguin del grup de convivència i ha demanat «no relaxar-se» els propers dies.D'altra banda, ha apuntat que el fet de no permetre que l'assistència a actes culturals sigui un motiu d'excepció del confinament municipal dels caps de setmana respon a criteris de coherència. «Hem de conjugar molt bé la reobertura d'activitat amb les limitacions de la mobilitat», ha dit. Ha confiat que si la cosa millora es pugui continuar la represa en el següent tram, als 14 dies.També ha apuntat que el pla està treballar i que a nivell tècnic el pas de tram està marcat cada 14 dies perquè s'ha de fer una gestió de la pandèmia «amb llarg recorregut» i amb decisions fermes que es mantinguin.